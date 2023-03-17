Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jens Stoltenberg ile yapılan görüşmede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.
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