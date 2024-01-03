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Başkan Erdoğan söz vermişti: Deprem konutları birer birer yükseliyor
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03 Ocak 2024 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 20:36:00

Başkan Erdoğan söz vermişti: Deprem konutları birer birer yükseliyor

Kaynak: AA

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Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden bugüne devlet ve milletin el ele verdiğini, sağlam ve güvenli evlerin birer birer tamamlandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Videoda, Medine adlı vatandaşın "Allah devletimizden razı olsun." sözlerine dikkati çeken Özhaseki, "6 Şubat depremlerinden bugüne devlet millet el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık, sağlam ve güvenli yuvalarımızı birer birer tamamlıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde afetten zarar gören şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve afetlere dirençli hale getireceğiz." değerlendirmesini yaptı

Etiketler : DEPREM KONUTLARI TOKİ BAKAN ÖZHASEKİ
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