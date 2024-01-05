VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Gazze'nin kuzeyine acilen yardımlar ulaştırılmalı
ABD'li yatırım bankasından Türk lirası yorumu: "Reel değer kazanacak"
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Berlin'de yaşayan İsrailliler Gazze'deki savaşın durdurulması için gösteri yaptı
Hatay'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
Blinken İstanbul'da
05 Ocak 2024 Cuma 19:13:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 19:13:00

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü: Etiyopya gerilimi Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermeli

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı söz konusu telefon görüşmesine ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

Etiketler : Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX