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10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:41:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:41:00

Başkan Erdoğan: Slovenya ile dayanışmamızın güçleneceğine inanıyorum

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Slovenya ile dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor.

Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen ortaklığımızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılması dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan NATO müttefiki Slovenya türkiye
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