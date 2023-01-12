Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var

Ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktılarıyla karşılaşıyoruz

Hedefimiz 2053'te, Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyona ulaşmaktır

Avrupa başta olmak üzere Batı'nın kendisinin uygulamadığı ancak bize dayatma konusundaki maharetlerini gayet yakından biliyoruz

20 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda geçtik savunma sanayi bunun en büyük örneğidir

Küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin kendileri dışındaki herkes gibi bize karşı da uyguladıkları çifte standartlar hiçbirimizin moralini bozmasın

Elimizdeki tüm imkânları ve kaynakları kendimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket ediyoruz

Türkiye sadece idari sınırlarından ibaret bir yer değildir. Türkiye çok daha kapsamlı bir gönül coğrafyasıdır