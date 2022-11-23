Başkan Erdoğan: Siyasette küslük, dargınlık olmaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin, "Siyasette küslük, dargınlık olmaz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye'de Beşşar Esed ile de görüşülebileceği yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusunu, "Tarih verilir mi?" diye yanıtladı.
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