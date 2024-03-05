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Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' tepkisi: Zihniyet bozukluğunun işaretidir
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05 Mart 2024 Salı 15:28:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 15:28:00

Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'bedelli askerlik' açıklamasına tepki: Zihniyet bozukluğunun işaretidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlik ile yapmış olduğu açıklamalara sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Çıkmış, "Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin." diyor. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha asla Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır. Ülkemizi kesintisiz büyütüyor insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Şu anda alanda 75 bin kişi var.

"FAY HATLARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KAMPANYALARIN MALİYETİNİ BİLİYORUZ"

Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize maliyetini hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü azaltmak için çalıştık. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye her alanda geçtiğimiz 21 yıl boyunca adeta tarih yazdı.

"CHP'DE HER GELEN GİDENİ ARATIYOR"

Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk mu? Çok sayıda yeniliği ülkemize kazandırdık mı? Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenişine çare olamadı. CHP'de her gelen gideni aratıyor. CHP'nin yeni genel başkanı tam bir hayal kırıklığı oldu. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında bir gaf yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin diyor. Daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Varsın CHP Genel Başkanı askerliğini bedelli yapanlardan oy istemesin. Biz millete karşı kibirlenenlerden olmayacağız. Bedelli askerlik açıklaması üzerinden gençlerimizi hedef almak zihniyet bozukluğunun işaretidir.

"TERÖRE KARŞI DAHA ETKİN TEDBİR İÇİN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Teröre karşı daha etkin tedbir için strateji değişikliğine gittik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle aziz milletimizin emrindeyiz."

Etiketler : recep tayyip erdoğan sivas miting AK Parti
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