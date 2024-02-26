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26 Şubat 2024 Pazartesi 13:33:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 13:33:00

Başkan Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda tren kullandı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete alınacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda banliyö trenini kullanarak ilk seferi gerçekleştirdi.

"Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor.

Erdoğan, Kazlıçeşme'de gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Sirkeci'ye geçti.

Sirkeci'de, Türk bayraklı balonlarla donatılan banliyö trenine binen Erdoğan, makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan'ın düdüğünü çalıp kullandığı tren, Kazlıçeşme'ye hareket etti.

Erdoğan'a yolculuğu esnasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

İlk seferini gerçekleştiren tren, Kazlıçeşme durağına varışında alkışlarla karşılandı.

Erdoğan, trenden indikten sonra hattın resmi açılışını gerçekleştirmek üzere tören alanına geçti.

SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sosyal medyada yapılan paylaşımda, hizmete giren tren hattıyla ilgili fotoğraflarla bilgi verildi.

Buna göre, "İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek bir proje" olarak nitelenen 8,3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, 8 istasyondan oluşuyor.

Tek yönlü sefer süresi 20 dakika olarak planlanan hattın çevresinde 29 sanatsal yapı yer alıyor.

YAYA ODAKLI YENİ NESİL ULAŞIM PROJESİ

Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu ile 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan bulunuyor.

Meydan ve rekreasyon alanları 122 bin 550 metrekareden, yeşil alanları ise 74 bin metrekareden oluşan projede, 22 karayolu ve yaya alt geçitleri yer alıyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sirkeci kazlıçeşme raylı sistem hattı
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