Başkan Erdoğan Sırbistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.45'te Sırbistan'a hareket etti. Yolculuk yaklaşık 40 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ı, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç, Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Kariç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Zaran Djeriç, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Beba Pavloviç, Genelkurmay Başkanı Senad Masovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Saraybosna Büyükelçiliği görevlileri uğurladı.

RESMİ KARŞILAMA YARIN YAPILACAK

Bosna Hersek'teki temaslarının ardından Belgrad'a gelen Başkan Erdoğan, Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yanı sıra Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol ile Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Resmi karşılama ise yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayında olacak.

Başkan Erdoğan, Balkanlar turunun ikinci durağı Sırbistan'da da yine ikili görüşmeler yapacak.

Bölgesel barış ve istikrar ile ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar da masada olacak. Erdoğan'ın ziyaretleri sırasında önemli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Havalimanından ayrılan Erdoğan ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele geçti.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Sırbistan'a gitti.