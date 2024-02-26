Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

26 Şubat 2024 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 19:09:00
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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