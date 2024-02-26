Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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26 Şubat 2024 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 19:09:00

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiketler : Erdoğan Vucic telefon görüşmesi
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