25 Eylül 2020 Cuma 16:03:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 16:03:00
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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