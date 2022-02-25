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25 Şubat 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 15:19:00

Başkan Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı adım atmalı

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Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili Başkan Erdoğan, 'Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.' dedi.

Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Hz Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var.

Karadan güvenli bölgelerden tahliye planlanıyor.

(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Gerek Büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar.

Şu anda AB ve batıcı zihniyetler, kararlı bir tutum sergilemedi. Nasihat ile bir yere varmak mümkün değil.

(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı, şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor."

Etiketler : Başkan Erdoğan rusya ukrayna cuma namazı
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