Başkan Erdoğan sinyali verdi! Bölgede teyakkuza geçildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı sinyalini vermesinin ardından bölgede hazırlıklar başladı. Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile TSK tarafından çevrelenen PKK/YPG'li teröristler Pençe- Kılıç Harekâtı ile köşeye sıkıştırıldı.

Bölgede bulunan Milli Suriye Ordusu askerlerinde de kara harekâtı için hazırlıklar başladı. Bölgede son günlerde yapılan toplantılarda operasyonun detayları konuşulmaya başlandı.

TSK ve Milli Suriye Ordusu'nun ilk hedefi güvenli bölgelere saldırıların gerçekleştiği Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesi olacak.

Sabah'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeyinde daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtı düzenleyen TSK, Pençe Kılıç Harekâtı'nın kara bölümü başlarsa Suriye'nin kuzeyinde 5. kara harekâtını başlatmış olacak.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Bu arada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini vuruyor.

Hava, kara ateş destek vasıtalarıyla onlarca hedef ateş altına alındı. Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!" denildi.

Geçtiğimiz günlerde tatbikat yapan Suriye Milli Ordusu (SMO), olası harekâta ilişkin teyakkuz halinde. SMO, bölgede güvenlik önlemlerini de üst seviyede tutuyor.