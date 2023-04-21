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21 Nisan 2023 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 10:12:00

Başkan Erdoğan sınır hattında görevli birliklere hitap etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği sınır hattı ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile bir araya geldi.

Bayram sabahında komandolarla karavanada kahvaltı yapan Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile toplantı yaptı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile sınır hattında görevli birliklerin komutanlarının da katıldığı video telekonferans toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefondan personele hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek sınır boylarında, ötesinde gerekse içeride verdiğiniz mücadeleleri sürekli hayırla yad ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza, gazilerimize şifalar diliyorum. Nice bayramlar ve inşallah başarılarla dolu bir gelecek temennisiyle dua ediyorum. Sizleri de saygı, sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan hulusi akar sınır hattı mehmetçik ramazan bayramı
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