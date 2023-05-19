19 Mayıs 2023 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 16:55:00
Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile bir araya geldi!
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan ile Sinan Oğan görüşmesinden ilk kareler gelirken, görüşme sonrası basın açıklaması yapılması bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.14 Mayıs seçimlerinde 5,2 oy alan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'un ikinci turda kimi işaret edeceği, oylarını nasıl yönlendireceği merak ediliyordu.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
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