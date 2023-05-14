"Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti"

Başkan Erdoğan: Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım...



Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.