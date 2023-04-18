Başkan Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye'nin önünü kesmek için her yolu denediler.

Sanayisiyle, teknolojisiyle, tarımıyla, lojistiğiyle, sağlığıyla, gelişen tüm imkânlarıyla şehrimizin dinamiği her geçen gün artıyor.

Her dönem olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Türkiye'nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Milletimizle hepsinin üstesinden geldik.

Yeni bir seçimin arifesinde yine Türkiye rayından çıkarılmaya, eski günlerine döndürülmeye çalışılıyor.

Karşımızda 7'li koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler.

Bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımların önünü kesmek için her yolu denediler.

Her dönem olduğu gibi bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Türkiye'nin atılımlarının önünü kesmek için her yolu denediler. Milletimizle hepsinin üstesinden geldik.

Türkiye İHA yapmasın, SİHA yapmasın, Akıncı yapmasın, TCG Anadolu yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Öyle alıştılar, yıllarca bu ülkeyi böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne bile üretemediler.

CHP ve İP bize akıl verdi, "buradan (IMF) borç almanız lazım" dediler. Biz ne dedik? İhtiyacımız yok. Bu "Bebecan", bunlar ekonomi falan anlamazlar, sadece bunun satışını yaparlar.

Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Ama bu CHP, İYİ Parti, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız

Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor."

Biliyorlar ki Cumhur İttifakı iş başında olursa, teröristlere bu ülkede aman almak yok. Yapacağımız çok iş, alacağımız çok yol var. 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.

(Muhalefete) Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.

İktidara geldiğimiz günden beri nice saldırılarla boğuştuk. Çok uzun mücadeleler ve bedeller sonucunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkartacağız

14 Mayıs'ta ülkemizi emperyalistlerin siyasi hamiliğine, tefecilerin ekonomik cenderesine sokmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?

Ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmet ile donattığımız için milletimiz, 15 seçimde de bizi hep sandıktan birinci parti olarak çıkarttı.

Bu yıl içinde Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla üç yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız.

Ülkemizin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in test ve sertifikasyonuna başlanacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde ihtiyacımız olan 500 lokomotifi burada üreteceğiz.

Son 20 yılda Eskişehir'e toplam 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 90 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk.

Bay Bay Kemal sen SSK'nın başındayken hastanelerimizde rehineler vardı, rehin alınanlar vardı. Sen bunun hesabını milletimize, Rabbimize nasıl vereceksin? 14 Mayıs bunların hesabını sorma zamanıdır

Bu yıl Eskişehir'e 501 milyon liralık yatırımla 3 yeni bor işleme tesisi daha kazandıracağız.

Sizlerden sandığa giderken tüm eser ve hizmetleri gözünüzün önüne getirerek karar vermenizi istiyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla eser siyasetini taçlandıracağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla bu eser ve hizmet siyasetini taçlandırmak istiyoruz. Biz dersimizi iyi çalıştık. Ülkemizin seçim arifesinde olduğu şu günlerde bizden başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan var mı?