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17 Haziran 2020 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 16:19:00

Başkan Erdoğan sıcak bakıyor... Ayasofya'da ilk namaz 15 Temmuz'da

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CHP'nin karşı çıktığı Ayasofya'nın ibadete açılması hususunda önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet Ayasofya'yı ibadete açmakta kararlı. Başkan Erdoğan'ın ibadete açılmasını istediği Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihi de 15 Temmuz olarak düşünülüyor...

Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen hükümetin Ayasofya'yı ibadete açmasına, kesin gözüyle bakılıyor. Ayasofya'da ilk namaz 15 Temmuz'da kılınabilir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya konusunda kurmaylarına verdiği talimat, Türkiye'nin gündemine oturdu.

ERDOĞAN İBADETE AÇILMASINI İSTEDİ

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak ibadete açılmasını isteyen Erdoğan, karşısında muhalefeti buldu.

CHP KARŞI ÇIKIYOR

CHP, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını istedi, üstelik Sultanahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğini savundu.

MHP'DEN ERDOĞAN'A TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına destek verirken iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmalar devam ediyor.

DANIŞTAY'IN KARARI 2 TEMMUZ'DA

Bu süreçte gözler Danıştay'da.

Danıştay, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp çıkarılmayacağına dair kararını 2 Temmuz'da verecek.

ADALET BAKANI NE DEDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın artık ibadete açılması gerektiğini söyledi.

İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA KILINSIN TEKLİFİ

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Ayasofya konusu da masaya yatırıldı.

Kurul üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılması durumunda ilk namazın 15 Temmuz'da kılınmasını teklif etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu teklife sıcak baktı.

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