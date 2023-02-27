Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremden etkilenen Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Türkiye, 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Sn. Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız

Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye istikrar içerisinde güçlü bir Türkiye'dir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış, kaynaşmış bir Türkiye'dir.

Büyük felaketten bugüne 10 bin artçı deprem yaşadık

İlk günlerde Adıyaman'da arzu ettiğimiz gibi bir çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum

Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum

(Depremlerden etkilenen Adıyaman) Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz

(Deprem bölgesinde) Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız



Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu

Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız

(Deprem bölgesi) Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz

Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz

Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.