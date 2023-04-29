VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı
Kut'ül Amare Zaferi şehitleri Kut'ta törenle anıldı
İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 günde 58 bin 61 başvuru yapıldı
İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek
Başkan Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Millet İttifakı eleştirisi... "Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı"
29 Nisan 2023 Cumartesi 17:51:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 17:51:00

Başkan Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Gündüz'ün ailesine taziye mesajı gönderdi.

Etiketler : başkan erdoğan taziye şehit
Gipsy Kings geliyor

Gipsy Kings geliyor
'Karanlık' Gece'den aydınlığa

'Karanlık' Gece'den aydınlığa
Büyüt hayallerini

Büyüt hayallerini
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Hem müzik hem sohbet

Hem müzik hem sohbet
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
Boz'u yıkan ölüm haberi

Boz'u yıkan ölüm haberi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX