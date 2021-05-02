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Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
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02 Mayıs 2021 Pazar 18:19:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 18:19:00

Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan taziye mesajı şehit
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