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Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:22:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 13:22:00

Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan trafik kazası şehit yunus öztürk muhammed koçak tel abyad polis memuru
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