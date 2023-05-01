Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan askerlerin ve Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde şehit olan polislerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta intikal esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ve Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak ile Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan polis memurları Resul Barutçu ve Özgür Barçın'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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