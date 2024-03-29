Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eski ve derindir. İstanbul'un yaşadığı çarpık şehirleşmenin en ağır sonuçlarının görüldüğü yerlerden birisi Sultanbeyli'ydi.

Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu. 'One minute' diyerek masumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık.

Şu anda İstanbul'u yöneten büyükşehir belediye başkanın Sultanbeyli'ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Ne diyor? 'Tam ileri.' Ne tam ilerisi ya, sen tam gaz geri gidiyorsun. Lazım olduklarında ya tatilde ya Cumhurbaşkanı Yardımcılığı peşinde ya da büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta.

Bu şehrin beklentisi ve ihtiyacı elbette çoktur. Ama İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul dolar, avro oldu.

Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı, trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Bu öyle bir belediye başkanı ki, Sancaktepe'de metro ile ilgili alanı geldi toprakla doldurdu. Sen nasıl bir belediye başkanısın?

Kirli pazarlık bu şehri kirletir. İstanbul'u kirli pazarlıklardan uzak tutmak gerekir. İstanbul'u üzmemek gerekir.

Hiçbir iddiası, elle tutulur hiçbir projesi olmayanlarla oyumuzu ziyan etmeyeceğiz.

Biz milletimize gitmekle yorulmuyoruz, tam tersine adeta şarj oluyoruz. Gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulur.

Çöp, çamur, çukur cenderesinden bir türlü kurtulamayan İstanbul'un makus talihi, 1994'te Recep Tayip Erdoğan'ın göreve gelmesiyle tamamen değişti.

İşte CHP ve AK Parti döneminin farkı...

#CANLI Başkan @RTErdogan: Biz milletimize gitmekle yorulmuyoruz, tam tersine adeta şarj oluyoruz. Gördüğümüz her vatandaşımızla aramızda bir gönül köprüsü kurulurhttps://t.co/34xiWwllvs pic.twitter.com/mJpxyoKTyi — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 29, 2024

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