Başkan Erdoğan seçim ziyaretlerine Konya'da devam edecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, seçim mitinglerine devam ediyor. Bugün haftanın son mitingi için Konya'ya gidecek. Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda Konyalılara hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için miting programına 10 Şubat'ta Zonguldak ile başladı.
Bu hafta sırasıyla Şırnak, Mardin, Ağrı, Van, Hakkari ve Erzurum'da miting yaptı.
Erdoğan, haftanın son mitinginde de Konyalılara hitap edecek. Kılıçarslan Meydanı'ndaki miting, saat 14.00'te başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.
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