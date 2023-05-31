Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten yeniden güvenoyu almış olmasıdır." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıl Dönümü toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne kavuşacağız. 85 milyon olarak tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü seneyi devriyesini kutlayacağız.
Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın, sandığa giden vatandaşlarımıza mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz.
Birçok gizli açık antidemokratik darbe girişimine maruz kaldık. Bütün bunları bertaraf etmeye çalıştık. Ne baskılar karşısında boyun eğdik, ne de hukuk devletinin yara almasına müsaade ettik.
Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütme, yasama, yargı arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir.
Uzun uğraşlar sonucu devletin tüm kurumlarının hedef ve anlayış birliği içinde çalışmasını temin ettik. Türkiye, prangalarından kurtuldukça her alanda büyük bir ivme yakaladı. Vatandaşımız, yıllar sonra hasret çektiği hizmetlere kavuştu.
Bu seçimler, eski sistem tartışmalarına son noktayı koymuştur. Türkiye, koalisyon tartışmalarını rafa kaldırmıştır. Biz, her halükarda buradan geriye gidişe izin vermeyeceğiz. 5 yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız."
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