Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik eden Erdoğan, "Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk." ifadesini kullandı. Büyük Taarruz'un 100. yılında yine Afyonkarahisarlılarla kucaklaştıklarını, o ziyarette hasret gidermenin yanında şehrin Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkları örnekleriyle yad ettiklerini hatırlattı.

Cumhuriyet'e giden yolun Afyonkarahisar'da kazanılan zaferle başladığını belirten Erdoğan, "Biz de 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın gönlü ve kalbiyle, yüreği ve bileğiyle, sevdası ve sadakatiyle her evladı Karahisar Kalesi kadar sağlam bir şehir olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte bunun için Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri olacağına yürekten inanıyorum. Onun için buradayız. Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Türk milletinin Milli Mücadeleyi zafere ulaştırırken olduğu gibi cumhuriyet tarihi boyunca da karşılaştığı her zorluğu yeni bir atılımın başlangıcına dönüştürmeyi başarmış bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tek parti faşizmini aşan ilk adımı Demokrat Partinin öncülüğünde gerçekleşen milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasi hamlesiyle attık. Geri kalmışlık zincirini kırma irademizi rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar uzanan bir çizgide verilen mücadeleyle gösterdik. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının tescili mahiyetindeki çabaları büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE SON 21 YILDAKİ ATILIMLARIMIZLA ASIRLIK HAYALLERİNE ANCAK KAVUŞABİLDİ"



Türkiye'nin, son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık hayallerine ancak kavuşabildiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Peki bu edebiyatı yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı, laf. Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet, bay bay Kemal çıkmış şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda, Davos'ta IMF'nin başkanıyla görüşme yapıyoruz, şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomiyle ilgileniyordu, ona da o görevi vermiştik, kim olduğunu anladınız değil mi, yanımda. IMF başkanına dedim ki 'Adamlarınızı gönderiyorsunuz bu adamlarınız geliyor, bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben.' Yanımızda olan kimdi bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor, vah zavallı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'ye bütün ödemeleri yaptıklarını ve 2013'te IMF ile yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bize ne dediler, bu bay bay Kemal'in adamları İYİ Partinin adamları, bunlar otellerde görüşmeler yaptılar. Dediler ki 'IMF'den yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık, ne oldu? Biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiklerinde Merkez Bankası rezervi 27,5 milyar dolarken artık 3 haneli rakamlara geçildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ey milletim sen şahitsin, bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve onların taşeronlarıyla mücadele etmekle geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatlarıyla emperyalistlerin ülkemize yönelik oyunlarını yine biz bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp da belediye başkanlığına giderken biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşorlerine milletimizle birlikte göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını yıllarca sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik. Ülkemizi bölgemizdeki çatışmalardan uzak tutarak barış için çalışarak emperyalistlerin felaket senaryolarını biz paçavraya çevirdik. Dış ticarette milli paramızın kullanımını artırarak emperyalistlerin finans düzenine biz çomak soktuk."

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANINI YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ÇIKARDIK"



Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardıklarını belirten Erdoğan, egemenliğe göz diken emperyalistleri hüsrana uğrattıklarını söyledi.

TCG Anadolu'nun İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldığını dile getiren Erdoğan, "Halk hayran ama bu CHP lobisi, masanın etrafındaki 7'liler, TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. Şu anda TCG Anadolu'yu gezenler 'Allah'ımıza hamdolsun böyle bir uçak gemimiz var.' diyor. İHA'mız var, SİHA'mız var, Akıncımız var, Kızılelmamız var. Hepsi de TCG Anadolu'nun şu anda güvertesinde. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar." diye konuştu.

Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Orta Doğu'ya tüm mazlum ve mağdurların elinden tutarak emperyalist sömürge düzenine "dur" dediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler kürsüsünden bu kardeşiniz 'Dünya beşten büyüktür' diye haykırarak, emperyalistlerin kurduğu küresel sisteme biz itiraz ettik. Buradan şimdi bay bay Kemal'e sesleniyorum. Şayet bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git sırtını sıvazlayan Batı'daki ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pensilvanya'daki alçaklara sor. Git dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türküne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime de duruşumuzla, mücadelemizle, direnişimizle diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız."

"7'Lİ MASADA BUNLAR MAALESEF BU ÜLKENİN KADERİYLE OYNUYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal, unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de biliriz, kıbleyi de biliriz, Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 'bir metrelik bez parçası' dediği başörtüsünü de biliriz, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı da çok iyi biliriz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne "1 metrekarelik bez parçası" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ne diyeyim ben buna? Ama gel gör ki şu anda yanına almış 3 tane yavrucuk, onlarla beraber bir 7'li masa oluşturmuşlar ve bu 7'li masada bunlar maalesef bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız. Kısır siyasi hesapları uğruna PKK'sından FETO'suna terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi de almayız. Bizim ömrümüz bu ülkenin ve milletin hakkını yedi düvele karşı savunmakla geçti. Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi, Türkiye'nin hakkını yedi düvele karşı nasıl savunur?" ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara, "Gençler, hanım kardeşlerim, şimdi buradan, Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'ndan öyle bir ses verin ki bay bay Kemal'den emperyalist ağababalarına kadar duymayan kimse kalmasın. Hazır mıyız, 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi diyor muyuz? 14 Mayıs'ta emperyalistlerin de onlara sırtını dayayarak horozlananların da Türkiye'nin başına musallat olmak için gün sayan terör örgütlerinin de terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin de hepsinin de heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz?" diye seslenen Erdoğan, "Evet" karşılığının ardından "Maşallah, ben ne diyeyim? Siz cevabı verdiniz, işi de bitirdiniz." dedi.

"AK PARTİ 20 YILDIR TÜRKİYE'DE NELER BAŞARILABİLECEĞİNİ CÜMLE ALEME GÖSTERDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sıkıntısının, bu ülkenin siyasetini yalan, iftira ve nefret diliyle zehirleyerek inşa değil yıkım üzerinden iktidar rüyası görenler olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 20 yıldır sadece eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'de neler başarılabileceğini cümle aleme gösterdiğine işaret eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceklerini ifade etti.

Seçime 26 gün kaldığını anımsatan Erdoğan'ın "Ana kademe, kadın kolları, gençler, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? İnşallah ben diyorum ki her bir AK Partili 100 kişiyi daha sandığa taşımalı. Var mıyız?" sorusuna, alandaki vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.