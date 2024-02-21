VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetini kabul etti
"24 saat çalışacak, başkenti bir dantel gibi oya gibi işleyeceğiz"
Motorin ve benzinde indirim
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Hudut Kartalları teyakkuzda! Sınırda yakalandılar
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Erkılınç duyurdu: Haber siteleri ödüllendirilecek
21 Şubat 2024 Çarşamba 15:04:00 - Güncelleme:21 Şubat 2024 Çarşamba 15:04:00

Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE MİLLETİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları , AKINCI'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? "Yapamazlar..." Bu özgüven fukaralarına, "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren 'KAAN' projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

Etiketler : recep tayyip erdoğan savunma sanayii milli muharip uçak kaan uçuş
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Gizemli kutlama!

Gizemli kutlama!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX