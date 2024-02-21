Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

#CANLI Başkan @RTErdogan: Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yaptık ve yapmaya da devam edeceğizhttps://t.co/XqgOabQxIr pic.twitter.com/AKiBP6fm52 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 21, 2024

"SAVUNMA SANAYİİNDE MİLLETİMİZE YENİ MÜJDELER VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli Muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları , AKINCI'yı yaptık mı? Kızılelma var ya F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Daha yapacağız. KAAN aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? "Yapamazlar..." Bu özgüven fukaralarına, "Parçası kalorifer peteğine benziyor" diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren 'KAAN' projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı