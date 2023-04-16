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16 Nisan 2023 Pazar 19:43:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 19:43:00

Başkan Erdoğan: Ülkemizi teröre teslim etmeyeceğiz

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Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da depremzedeler ile iftar buluşmasında konuştu.

Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da depremzedeler ile iftar buluşmasında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Birileri daha ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine, depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşinde düştü. Milletimiz kan ağlarken "bir derde derman olalım" demediler."

"Yıkıntılar önünde kameralara poz verdiler, sonra da depremi ve depremzedeleri gündemlerinden çıkardılar. Şimdi milletimiz hayata tutunma mücadelesi verirken, onlar koltuk, bakanlık peşinde koşuyorlar."

"Silahının namlusu Türkiye'ye dönük teröristlerin olduğu her yer bekamıza yönelik bir tehdit kaynağıdır."

"Ülkemizin kaynaklarını tefecilere, çetelere, bir avuç elite, elinde viski kadehi ile ahkam kesenlere yedirmeme kararlılığımız var."

"Bay Bay Kemal İngiltere'den 300 milyar dolar getiriyormuş. Nerede bu para, nasıl getiriyorsun? Sana kim güvenir de böyle bir parayı verir? Benim milletim Bay Bay Kemal'e 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek."

Etiketler : başkan erdoğan şanlıurfa deprem
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