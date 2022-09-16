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16 Eylül 2022 Cuma 10:20:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 10:20:00

Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarını sürdürüyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere zirvenin yapılacağı kongre salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün zirve çerçevesinde liderlere de hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirvenin yapılacağı alana geldi. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri Rusya, Çin, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan'ın yanı sıra gözlemci üyeler Belarus, Moğolistan, İran'ın liderleri de katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak zirveye katılacak.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Rusya Çin Hindistan Kazakistan
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