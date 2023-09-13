Başkan Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Millî Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Millî Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2023
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/34skORxtkU
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