Başkan Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

Başkan Erdoğan şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.
Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı #CahitZarifoğlu ve #AbdurrahimKarakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/X7RZHt4hKU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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