Başkan Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret edecek

Başkan Erdoğan, saat 14.00'te BBP Genel Merkezi'nde Mustafa Destici'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) genel merkezindeki ziyaret, saat 14.00'te gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erbakan, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "6'lı bir kaosa ülkemizi teslim etmeme adına milli bir adım attık." dedi.