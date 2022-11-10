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10 Kasım 2022 Perşembe 09:59:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 09:59:00

Başkan Erdoğan: Rusya'nın çekilme kararı olumlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk konusunda çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Herson'dan çekilme kararının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, Özbekistan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Devlet başkanları ile görüşerek ikili ilişkilerimizi görüşeceğiz. Türkiye olarak teşkilatın kurumsallaşması ve saygın örgütler arasında yer almasını takdir ediyorum.

TAHIL SEVKİYATI

Daha öncede ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir, gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabi birbirimize olan özgüven olmasa bu görüşmeyi gerçekleştiremezdik. Şuan itibariyle aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra Sinop ile ilgili de nükleer enerjide adım. Bunlar birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor, şimdi takipçisiyiz.

KARABAĞ'DA ERMENİSTAN PROVOKASYONLARI

Ermenistan ile en son Prag'da görüşmeler yaptık ve kendilerine de çok açık ve net şunu söyledik: Siz Azerbaycan ile ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz bizim de sizinle ilişkimiz olumlu istikamette yürüyecek dedik. Henüz bu aşamaya gelindi mi? Gelindi diyemem. Diasporalar alehte çalışıyorlar, bu süreci de olumsuz etkiliyor. Ermenistan yönetimi bunu değiştirmelidir. Biz düşman üretmeye değil dost kazanmaya çalışıyoruz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bizim tabi ara buluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bunun için bir tarih vermek, bu iş ne zaman biter? Bunu söylemek akıl karı değil. Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Temennim odur ki G20'ye bir katılım olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini sürdürmeye devam edeceğiz. Savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın olduğu bir dünyaya geçiş sağlayalım.

Etiketler : rusya ukrayna erdoğan başkan erdoğan
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