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04 Eylül 2023 Pazartesi 18:18:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 18:18:00

Başkan Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinden günübirlik çalışma ziyaretini tamamlayarak 'TUR' uçağıyla saat 17.50'de ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle geldiği Rusya'nın Soçi şehrinden günübirlik çalışma ziyaretini tamamlayarak "TUR" uçağıyla saat 17.50'de ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Soçi'den ayrıldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin rusya
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