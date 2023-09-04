Başkan Erdoğan Rusya'da! İlk açıklamalarda kritik mesajlar...

Dünyanın beklediği tarihi görüşme başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi.



Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz artıyor. Enerji alanındaki ilişkilerimiz güçlü şekilde ilerliyor. Ukrayna krizini ve tahıl koridorunu konuşacağız.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmamaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor.

Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli konulardan

TAHIL KORİDORU MASADAKİ KRİTİK KONU OLACAK

1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinin ardından tahıl koridorundan geçen tahılın miktarı 33 milyon tona yaklaşmıştı. Bu tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşınmıştı.

Avrupa devletlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşın bu tahılı edinmesi, Moskova'yı anlaşmadan çekilme kararına iten en önemli unsurlardan biri oldu. Ancak Türkiye'nin girişimleri artarak devam etti.

Körfez turuna çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in insani köprünün devamını istediğine inandığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki gelişmeler, Rusya ve Türkiye arasındaki diplomasi sürecinin çeşitli boyutlarını içeriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, Rusya ziyareti sonrasında da sürecek. Erdoğan, önce G20 Liderler Zirvesi'ne, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.

İLK DURAK HİNDİSTAN ARDINDAN NEW YORK

G20 Liderler Zirvesi'ne 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan ev sahipliği yapacak. Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasideki kilit ülke rolünü G20'de de sürdürecek.

Başkan Erdoğan, tahıl koridoru başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel meselelerin çözümüne yönelik Türkiye'nin attığı somut adımları dünya liderlerine anlatacak.

G20 Zirvesi'nden bir hafta sonra bu kez liderler Amerika Birleşik Devletleri'nde buluşacak.

Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül tarihleri arasında New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna Savaşı ise New York'taki toplantının da öncelikli konu başlığı olacak.