"Tüm dünya sizden müjde bekliyor"

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna heyetine seslendi: Tüm dünya sizden müjde bekliyor

Erdoğan, İstanbul'daki Barış Masası görüşmesi öncesinde açıklama yaptı. Erdoğan, "Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Rusya-Ukrayna) da hakkını, hukukunu koruyan adilane bir yaklaşım sergiledik" dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Barış Masası görüşmesi öncesinde açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çatışmalar bizleri derinden üzüyor. Barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.

Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir.

Tüm uluslararası platformlarda iki tarafın (Ruysa-Ukrayna) da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan kollayan gözeten, adilane bir yaklaşım sergiledik.

Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık.

Barış ve istikrar için sorumluluktan kaçınmadık. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır.

Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışa zemin hazırlıyorsunuz.