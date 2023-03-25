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25 Mart 2023 Cumartesi 14:16:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:16:00

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan vladimir putin telefon görüşmesi

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