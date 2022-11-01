VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile 'tahıl koridoru'nu görüştü
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki
Akar'dan oyuncu Haktanır'a tebrik
İçişleri Bakanlığı ve YÖK işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
'Tarım cebimde' uygulaması yeni yılda hayata geçecek
AK Parti, başörtüsü teklifini MHP ile paylaştı
PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı
İtalya'da 50'den fazla kişinin katıldığı 'izinsiz partiler' suç sayılacak
İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 253'e yükseldi
THY, Panama'ya direkt seferlere 30 Ekim'de başladı
PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosu için bir çocuğu daha kaçırdı
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek
Kalp hastalarına "grip ve zatürre aşılarını aksatmamaları" önerisi
Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi için geri sayım başladı
İngiltere'de konut fiyatları son 15 ayda ilk kez geriledi
İran: Ermenistan ile Basra Körfezi arasında transit koridoru oluşturmaya hazırız
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki: Anayasal suçtur
Başkan Erdoğan, Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü
TürkMedya ailesinin acı günü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
01 Kasım 2022 Salı 17:04:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 17:04:00

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl sevkiyatını görüştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatına ilişkin çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu iletti.

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü duyurdu.

Başkan Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.

Başkan Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan rusya vladimir putin tahıl sevkiyatı
Anjiyo oldu

Anjiyo oldu
Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz

Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz
İlişkiye ikinci şans

İlişkiye ikinci şans
KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ

KUVEYTLİ ŞARKICI HADİSESİ
Kurt Efe'si 6 aylık oldu

Kurt Efe'si 6 aylık oldu
Kızlarına alışveriş yaptı

Kızlarına alışveriş yaptı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Kendi tiyatrosunu kurdu

Kendi tiyatrosunu kurdu
‘Biz eski arkadaşız'

‘Biz eski arkadaşız'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX