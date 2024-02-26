Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.
Başkan Erdoğan, 70 yaşında
Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti.
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