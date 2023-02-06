Putin'den, Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.
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