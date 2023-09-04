Tahıl diplomasisi sürüyor! Başkan Erdoğan, Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Rusya'ya hareket etti

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bazı yetkililer eşlik etti.

Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesinin en önemli gündem maddesi 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

TAHIL KORİDORU MASADAKİ KRİTİK KONU OLACAK

1 Ağustos 2022'de ilk geminin hareket etmesinin ardından tahıl koridorundan geçen tahılın miktarı 33 milyon tona yaklaşmıştı. Bu tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşınmıştı.

Avrupa devletlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşın bu tahılı edinmesi, Moskova'yı anlaşmadan çekilme kararına iten en önemli unsurlardan biri oldu. Ancak Türkiye'nin girişimleri artarak devam etti.

Körfez turuna çıkmadan önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in insani köprünün devamını istediğine inandığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki gelişmeler, Rusya ve Türkiye arasındaki diplomasi sürecinin çeşitli boyutlarını içeriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, Rusya ziyareti sonrasında da sürecek. Erdoğan, önce G20 Liderler Zirvesi'ne, ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak.

İLK DURAK HİNDİSTAN ARDINDAN NEW YORK

G20 Liderler Zirvesi'ne 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan ev sahipliği yapacak. Türkiye, son dönemde uluslararası diplomasideki kilit ülke rolünü G20'de de sürdürecek.

Başkan Erdoğan, tahıl koridoru başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel meselelerin çözümüne yönelik Türkiye'nin attığı somut adımları dünya liderlerine anlatacak.

G20 Zirvesi'nden bir hafta sonra bu kez liderler Amerika Birleşik Devletleri'nde buluşacak.

Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül tarihleri arasında New York'ta toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna Savaşı ise New York'taki toplantının da öncelikli konu başlığı olacak.