Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi, basına kapalı devam ediyor.
- TBMM Başkanı Şentop: Türkiye açısından gurur verici bir tablo
- Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
- "Cumhurbaşkanımızın çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını göstermesi bakımından önemlidir"
- Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
- İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
- TBMM Başkanı Şentop'a Gagavuzya'da coşkulu karşılama