Başkan Erdoğan, Rize'de
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaş ve öğrenciler ile sohbet etti, sporcularla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak için gittiği memleketi Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Hafta sonu, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan, ayrıca Rize Valiliğini ziyaret etti.
Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde de vatandaş ve öğrenciler ile sohbet etti, sporcularla fotoğraf çektirdi.
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