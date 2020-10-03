Başkan Erdoğan, Reyhanlı Barajı ve çeşitli projelerin açılışında konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı ve çeşitli projelerin açılış töreninde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Açılışını yapacağımız eserlerin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası, su baskınlarıyla değil, bereketiyle anılacaktır.
- Başkan Erdoğan, Reyhanlı Barajı ve çeşitli projelerin açılışında konuşuyor
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