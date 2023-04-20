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20 Nisan 2023 Perşembe 12:08:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 12:08:00

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

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Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.

Enkazların çok büyük bir bölümü kalktı.

100 bini aşkın deprem konutu ve köy evi yapılıyor.

Bölgeye 650 bin yuva yapacağız.

Bayramdan sonra bölgeye dönüş hızlanacaktır.

319 bin evi 1 yılda teslim edeceğiz.

Deprem bölgesinin imar ve ihyası sürecek.

Etiketler : başkan erdoğan bayram ramazan bayramı
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