Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı
Başkan @RTErdogan'ın #RamazanBayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) April 20, 2023
❝Asrın felaketinin yaralarını, devlet-millet el ele, omuz omuza vererek, asrın dayanışmasıyla sarıyoruz❞ https://t.co/h5qgqUXCMWpic.twitter.com/kZhfbf2u3d
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Depremzedelerimizi yalnız bırakmadık.
Enkazların çok büyük bir bölümü kalktı.
100 bini aşkın deprem konutu ve köy evi yapılıyor.
Bölgeye 650 bin yuva yapacağız.
Bayramdan sonra bölgeye dönüş hızlanacaktır.
319 bin evi 1 yılda teslim edeceğiz.
Deprem bölgesinin imar ve ihyası sürecek.