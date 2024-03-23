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23 Mart 2024 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 18:05:00

Başkan Erdoğan, Putin'e taziye telefonu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'e, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetleyerek, Rusya halkı için başsağlığı ve sabır dileklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının, bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklayama göre;

Başkan Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti. Başkan Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Etiketler : Erdoğan Putin görüşmesi telefon konuşması Türkiye Rusya müzakere
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