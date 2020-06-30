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30 Haziran 2020 Salı 12:27:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 12:51:00

Başkan Erdoğan Putin ve Ruhani ile görüşecek

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Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Suriye'deki son durumu masaya yatıracak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferansta görüşecek.

Konuya ilişkin açıklama Kremlin'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek Suriye'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.

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