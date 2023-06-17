Başkan Erdoğan, Putin, Sisi ve Netanyahu'yla görüşecek! Bölgede çözümün adresi Ankara oldu
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Kremlin, Putin'in Ankara'ya geleceğini açıkladı. Mısır lideri Sisi'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olması beklenirken, Netanyahu'nun kabulü için Ankara'nın şartları var.
Yeniden seçildikten sonra ilk dış ziyaretlerini geleneklere uygun olarak KKTC ve Azerbaycan'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Ankara'da önemli temaslara hazırlanıyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
PUTİN NATO ÜLKESİNDE
Kremlin dış politika danışmanı Yury Ushakov'a dayandırılan haber Rus Interfax haber ajansında yer aldı. Uşakov "Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bir davet var. Putin ve Erdoğan ziyaretin yakın zamanda olması üzerinde anlaştı ancak belirli bir gün konuşulmadı" dedi. Ziyaret, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'nın işgalinde bu yana Putin'in bir NATO ülkesine yapacağı ilk gezi olacak. Putin, Ukrayna işgalinin ardında ülke dışına pek çıkmamıştı.
SİSİ İLE YENİ SAYFA
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today (RT) Arapça kanalına verdiği mülakatta, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi'ye davet gönderdi" dedi.
FİDAN MISIR'A GİDEBİLİR
İki ülke arasındaki ilişkilerde önümüzdeki günlerde görülebilecekler hakkında da ipucu veren Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerine büyük katkıda bulunup, dostluğun gelişmesine yatırım yaptığını vurguladı. Şen açıklamasında, Fidan'ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini kaydetti.
NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ENERJİ NAKİL ŞARTI
Times Of İsrael'de yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Benjamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için girişimlerde bulundu. Haberde ismini vermek istemeyen üst düzey bir İsrailli yetkilinin açıklamaları yer aldı. Buna göre Netenyahu, Erdoğan ile kesinlikle bir görüşme yapmak istiyor. Ancak Ankara'nın Netenyahu'dan Avrupa'ya taşınacak olan gaz konusunda talebi bulunuyor.
DİPLOMATİK BAŞARI
Gaz talebinin ana konusu ise Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da patlak veren ısınma sorunu. Gazeteye göre Türkiye, İsrail'den Avrupa'ya gidecek olan gazın kendi sınırları içerisinden gönderilmesini istiyor. Haberin devamında ise Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla iç politikaya 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planladığı yazıldı.
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