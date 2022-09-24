Putin'in ısrarla istediği esirin kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta iki ülkenin aldığı esirlerin mübadelesi için arabulucu rolü üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği savaşın sona ermesi için görüşmeler sürerken, esir mübadelesi süreci olumlu etkiledi.

Dün yaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasındaki 200 isim bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'İN DOSTU ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı.

Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor.

UKRAYNA'YI MEDVEDÇUK YÖNETECEKTİ

Bir iddiaya göre; Kiev'in düşmesi halinde yeni kurulacak Rusya merkezli devletin başına Medvedçuk yerleştirilecekti.

İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, Nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.