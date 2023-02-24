Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler, birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür etti.
- Bakan Bilgin: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim
- Bakanlık "depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarını yalanladı
- İstanbul'a ocak ayında 1,2 milyon yabancı turist geldi
- Dışişleri Bakanlığı'ndan birinci yılında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
- Bakan Akar depremden etkilenen Osmaniye'deki çalışmaları inceledi